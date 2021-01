Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021)DEL 22 GENNAIOORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24. SI STA IN CODA INVECE SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO PER LAVORI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN ENTRATA; DISAGI SULLA FLAMINIA PER TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE ...