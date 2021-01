Varianti virus e tagli vaccini Pfizer nel vertice di governo dell'Ue (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per quattro ore i capi do governo europei hanno discusso anche della libertà di movimento all'interno dell'Unione e hanno chiesto chiede alle case farmaceutiche il rispetto degli impegni Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per quattro ore i capi doeuropei hanno discusso anchea libertà di movimento all'interno'Unione e hanno chiesto chiede alle case farmaceutiche il rispetto degli impegni

La7tv : #piazzapulita Varianti Covid, Antonella #Viola: 'Due studi dimostrano che le persone che hanno avuto il Covid non s… - WRicciardi : Stiamo attenti! Le nuove varianti spingono il virus. Mortalità nel mondo mai così alta | Rep - alesdamb : RT @IlPrimatoN: INTERVISTA ESCLUSIVA con il biologo molecolare Enrico Galmozzi (Policlinico): come le varianti rischiano di rendere inutile… - JasmNicoletta : RT @IlPrimatoN: INTERVISTA ESCLUSIVA con il biologo molecolare Enrico Galmozzi (Policlinico): come le varianti rischiano di rendere inutile… - Irpino1959 : RT @antonellaviol17: Ecco le nostre priorità oggi: contenere, vaccinare, sequenziare. Contenere e vaccinare per proteggerci e non dare al v… -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti virus Guida alle varianti del virus La Repubblica Le varianti del virus spaventano l'Europa. Nuova stretta sui viaggi

Le frontiere nella Ue restano aperte ma i viaggi non essenziali saranno scoraggiati. Le aree con la circolazione più alta del virus, in ...

Coronavirus, viaggi in Europa limitati nelle zone

Le varianti del Covid-19 «preoccupano molto» l’Ue, dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che spiega che serve una nuova mappatura e saranno previste zone «rosso scuro» per ...

Le frontiere nella Ue restano aperte ma i viaggi non essenziali saranno scoraggiati. Le aree con la circolazione più alta del virus, in ...Le varianti del Covid-19 «preoccupano molto» l’Ue, dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che spiega che serve una nuova mappatura e saranno previste zone «rosso scuro» per ...