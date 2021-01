Ufficiale: Mora passa dallo Spezia alla Spal (Di venerdì 22 gennaio 2021) Spal srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Spezia Calcio srl le prestazioni sportive del calciatore Luca Mora. “Il centrocampista classe ’88 ha firmato un accordo che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2022. Spal riabbraccia con grande soddisfazione uno dei protagonisti del recente passato del club, autore di 92 presenze e 13 gol nei due anni e mezzo trascorsi a Ferrara, dal luglio 2015 al gennaio 2018. Carisma del leader, grinta e qualità tecnica. Un mix perfetto che ha permesso a Mora di risultare tra gli uomini decisivi per gli straordinari successi biancazzurri nei campionati di Lega Pro e serie B, e di arrivare ad indossare la fascia di capitano nel 2017 tra serie A e Coppa Italia. Mora ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021)srl comunica di aver acquisito a titolo definitivoCalcio srl le prestazioni sportive del calciatore Luca. “Il centrocampista classe ’88 ha firmato un accordo che lo legheràsocietà biancazzurra fino al 30 giugno 2022.riabbraccia con grande soddisfazione uno dei protagonisti del recenteto del club, autore di 92 presenze e 13 gol nei due anni e mezzo trascorsi a Ferrara, dal luglio 2015 al gennaio 2018. Carisma del leader, grinta e qualità tecnica. Un mix perfetto che ha permesso adi risultare tra gli uomini decisivi per gli straordinari successi biancazzurri nei campionati di Lega Pro e serie B, e di arrivare ad indossare la fascia di capitano nel 2017 tra serie A e Coppa Italia....

