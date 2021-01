Tim: da aprile Eugenio Santagata sarà ad di Telsy (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - A partire dal prossimo primo aprile, Eugenio Santagata entrerà a far parte del Gruppo Tim e andrà ad assumere l'incarico di Amministratore Delegato di Telsy Spa. Lo rende noto Tim in un comunicato. Santagata svolgerà anche il compito di Advisor del Ceo di Gruppo per lo sviluppo e la gestione dei prodotti e servizi di cybersecurity. Santagata non risulta titolare di azioni ordinarie della società. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - A partire dal prossimo primoentrerà a far parte del Gruppo Tim e andrà ad assumere l'incarico di Amministratore Delegato diSpa. Lo rende noto Tim in un comunicato.svolgerà anche il compito di Advisor del Ceo di Gruppo per lo sviluppo e la gestione dei prodotti e servizi di cybersecurity.non risulta titolare di azioni ordinarie della società.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - A partire dal prossimo primo aprile, Eugenio Santagata entrerà a far parte del Gruppo Tim e andrà ad assumere l'incarico di Amministratore Delegato di Telsy Spa. Lo rende n ...

