Terribile caduta nella discesa libera di Kitzbuehel (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un volo lunghissimo, in vista del traguardo, e poi l'atterraggio praticamente di faccia a più di 140 chilometri orari. Bruttissimo incidente per lo svizzero Urs Kryenbuehl nel corso della discesa libera di Kitzbuehel. L'atleta svizzero si è scomposto prima dell'atterraggio del salto sullo schuss finale della mitica Streif. Kryebuhel non è riuscito a controllare il salto atterrando sulle punte degli sci, che si sono letteralmente distrutti, restando poi immobile. Subito soccorso dai medici, dopo parecchi minuti è stato elitrasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni l'elvetico era cosciente ed ha parlato con i soccorritori. Drammatica discesa di Coppa del mondo a Kitzbuehel. Lo svizzero Urs Kryenbuehl, 19 anni, ha perso il controllo nel salto finale che porta al traguardo, cadendo a oltre 140 ...

