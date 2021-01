Stick di ceci con rosmarino e paprika | light e più buoni delle patatine!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci sono dei momenti in cui la voglia di qualcosa di sfizioso prende il sopravvento, buttarsi su snack salati e patatine in sacchetto non è mai una buona idea ma rinunciare sempre a tutto è proprio antipatico. Quindi che fare? Semplice, mangiare qualcosa di buono e croccante proprio come le patatine fritte ma assolutamente sano e leggero al pari di una barretta dimagrante. Impossibile? Proviamo glidie poi ci ricrederemo. Ingredienti 600 ml d’acqua, 100 grammi di farina di, 50 grammi di farina di mais, 1 cucchiaino diin polvere, 1 cucchiaino disecco tritato, un pizzico di sale, un cucchiaio di olio d’oliva. Preparazione deglidiMettiamo a bollire l’acqua, mentre si scalda, aggiungiamo paparika, sale, ...