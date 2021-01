Settimana amara per Piazza Affari (-1,3%) tra Covid e crisi governo, si salva Stellantis (+5,3%) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ottava in rosso per le Borse europee, con Madrid “maglia nera” e solo Francoforte sopra la parità. Per Milano è negativo il bilancio da inizio anno (-0,65%). Sul Ftse Mib al top Diasorin (+7,6%), Fca-Peugeot e Moncler. In fondo scivolano i petroliferi con Saipem (-8,8%) e Tenaris (-7,7%) Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ottava in rosso per le Borse europee, con Madrid “maglia nera” e solo Francoforte sopra la parità. Per Milano è negativo il bilancio da inizio anno (-0,65%). Sul Ftse Mib al top Diasorin (+7,6%), Fca-Peugeot e Moncler. In fondo scivolano i petroliferi con Saipem (-8,8%) e Tenaris (-7,7%)

SaCe86 : Settimana amara per Piazza Affari (-1,3%) tra Covid e crisi governo, si salva Stellantis (+5,3%) @sole24ore - vlntnc : Settimana amara per Piazza Affari (-1,3%) tra Covid e crisi governo, si salva Stellantis (+5,3%)… - infoiteconomia : Settimana amara per Piazza Affari (-1,3%) tra Covid e crisi governo, si salva Stellantis (+5,3%) - ILOVEPROCLUB1 : RT @Vx300Gaming: Buon pomeriggio Gamers Settimana amara per il nostro Team @Vx300Xbox che porta a casa una vittoria, una sconfitta e due… - OffSidePage_ : RT @Vx300Gaming: Buon pomeriggio Gamers Settimana amara per il nostro Team @Vx300Xbox che porta a casa una vittoria, una sconfitta e due… -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana amara Spopola la scommessa che ci farà risparmiare 1378 euro ContoCorrenteOnline.it Settimana amara per Piazza Affari (-1,3%) tra Covid e crisi governo, si salva Stellantis (+5,3%)

Settimana amara per Piazza Affari (-1,3%) tra Covid e crisi governo, si salva Stellantis (+5,3%) Ottava in rosso per le Borse europee, con Madrid “maglia nera” e solo Francoforte sopra la parità. Nell ...

Sono tre le novità in arrivo, per il fine settimana,

CINEMA IN STREAMINGSono tre le novità in arrivo, per il fine settimana, nelle sale virtuali del Visionario e del Centrale di Udine. Si comincia con Rosa pietra stella che, dopo la presentazione ...

Settimana amara per Piazza Affari (-1,3%) tra Covid e crisi governo, si salva Stellantis (+5,3%) Ottava in rosso per le Borse europee, con Madrid “maglia nera” e solo Francoforte sopra la parità. Nell ...CINEMA IN STREAMINGSono tre le novità in arrivo, per il fine settimana, nelle sale virtuali del Visionario e del Centrale di Udine. Si comincia con Rosa pietra stella che, dopo la presentazione ...