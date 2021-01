Scuola in Campania, nuova decisione del Tar: medie e superiori in classe entro il 1 febbraio (Di venerdì 22 gennaio 2021) nuova importante decisione dei giudici amministrativi sulla Scuola in Campania: gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori torneranno in classe entro il 1° febbraio. In Campania gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori torneranno in classe entro il 1° febbraio, nella percentuale che stabilirà la Regione ma che dovrà essere compresa Leggi su 2anews (Di venerdì 22 gennaio 2021)importantedei giudici amministrativi sullain: gli studenti delle scuolee delle scuoletorneranno inil 1°. Ingli studenti delle scuolee delle scuoletorneranno inil 1°, nella percentuale che stabilirà la Regione ma che dovrà essere compresa

Agenzia_Ansa : #Scuola, Sant'Egidio: 'Un bambino su quattro oggi non segue le lezioni' 'La regione piu' critica e' la #Campania, p… - carlaruocco1 : #CAMPANIA - Il Tar boccia #DeLuca: sì alle lezioni in presenza per elementari e medie. Per la prima volta è stato a… - TgLa7 : #Covid: Tar #Campania, si' a rientro a scuola per superiori. Accolto ricorso di genitori, secondo modalita' previste da Dpcm - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, le scuo… - Open_gol : Altra sentenza di un Tribunale amministrativo sulla scuola, stavolta in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Campania Riapertura scuole, entro il 1° febbraio gli studenti delle scuole medie e superiori in Campania devono rientrare Orizzonte Scuola Scuola in Campania, nuova decisione del Tar: medie e superiori in classe entro il 1 febbraio

Decisione dei giudici amministrativi sulla scuola in Campania: gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori torneranno in classe 1 febbraio ...

Riapertura scuole in Campania. Il Tar accoglie l’istanza per le Superiori:”In aula entro il 1° febbraio”

Riaprono in Campania le scuole di ogni ordine e grado. Il Tar, V sezione con Presidente Maria Abruzzese, ha accolto l’istanza proposta per il rientro in aula delle superiori. Dopo il via libera per il ...

Decisione dei giudici amministrativi sulla scuola in Campania: gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori torneranno in classe 1 febbraio ...Riaprono in Campania le scuole di ogni ordine e grado. Il Tar, V sezione con Presidente Maria Abruzzese, ha accolto l’istanza proposta per il rientro in aula delle superiori. Dopo il via libera per il ...