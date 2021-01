Scende l' indice Rt regionale e il numero dei nuovi positivi | 3 i decessi

fattoquotidiano : Un lieve calo dell'indice Rt, ma dodici regioni superano la soglia critica per le terapie intensive. Queste le valu… - Tg3web : L'indice di contagio scende sotto 1 dopo cinque settimane di crescita. Istituto Superiore di Sanità: 'Miglioramento… - HuffPostItalia : L'indice Rt nazionale scende sotto 1 - infoitinterno : Iss: l’indice Rt scende a 0,97 dopo 5 settimane di crescita. Fase delicata, mantenere le misure - infoitinterno : Covid Italia, buone notizie: l'indice Rt scende sotto l'1 -

Ultime Notizie dalla rete : Scende indice

Si profila una sessione negativa per Wall Street, all'indomani dei nuovi record testati dagli indici Nasdaq e S&P 500. I futures sul Dow Jones anticipano un avvio di seduta in ...Aggiornamento ore 19. Il Veneto resta in zona arancione. Il Presidente del Veneto Luca Zaia aveva rilevato oggi in conferenza stampa... Scopri di più ...