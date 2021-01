Sapete cosa diceva di Caterina Balivo? Una bomba di fango su Giulia Salemi | chi la accusa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) "Una arrivista". Così Guendalina Tavassi, ex Grande Fratello, etichetta, la bella italo-persiana protagonista del Grande Fratello Vip su Canale 5. La storia d'amore con Pierpaolo Pretelli sagacemente imbastita da Alfonso Signorini e i suoi autori per sopperire all'addio di Elisabetta Gregoraci sta tenendo inchiodati i telespettatori. Ma non tutto è oro quel che luccica intorno alla. Ne è convinta appunto la Tavassi, che intervistata da Casa Chi su Instagram ha rivelato un bizzarro incontro ravvicinato in tv. Qualche anno fa sia Guendalina siaerano ospiti in un programma di Paola Perego, che avrebbe chiesto alla Tavassi di annunciare direttamente ai telespettatori che la settimana successiva sarebbe tornata nel programma. Dopo la pubblicità, però, la...