Roma | scintille a Trigoria | la squadra rifiuta di allenarsi | duro scontro con Fonseca

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo il Corriere dello Sport ieri è stata una giornata di, dove è andato in scena un-giocatori Clamoroso retroscena rilanciato dal Corriere dello Sport: ieri i giocatori dellanon volevano. Un ammutinamento in piena regola. Rientrato dopo tre ore abbondanti di chiacchiere e scontri, ma indicativo di una tensione diffusa. Sul piatto della discussione non c’era soltanto il malcontento generale per l’allontanamento del team manager Gianluca Gombar, ma anche e soprattutto una questione privata interna, riguardante un calciatore e un membro dello staff. “Una cosa grave“, raccontano voci di corridoio. Laè rimasta compatta nello spogliatoio al grido di “non ci alleniamo”. Dopo un confronto ...