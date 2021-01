Ristoratori, proteste con bare è cibo scaduto: “è il nostro funerale” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid li ha ridotti in ginocchio, i Ristoratori protestano fragorosamente: bare e cibi scaduti, l’attacco frontale al governo. “E’ il funerale” La pandemia da Covid ha messo in ginocchio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid li ha ridotti in ginocchio, iprotestano fragorosamente:e cibi scaduti, l’attacco frontale al governo. “E’ il” La pandemia da Covid ha messo in ginocchio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

