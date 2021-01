Qualiano e Melito in lutto | operatore del 118 muore di Covid

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta Luigi Mancini,del 118 in servizio a, ma originario di. L’uomo, 51 anni, si è dovuto arrendere al-19 dopo aver lottato invano per due mesi. A darne notizia alla nostra redazione i colleghi del pronto intervento.in, Luigi Mancini non ce l’ha fatta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.