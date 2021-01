Preolimpico Trieste 2021 | l’Olanda passeggia sul Kazakistan ed è l’ultima semifinalista

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si chiude la giornata dedicata ai quarti di finale del torneodidi pallanuoto femminile senza sorprese e con la netta vittoria delcontro il. 19-6 il punteggio finale nelle acque giuliane tra le orange e le ben meno quotate rivali. A questo punto la selezione dei tulipani è la quarta e ultimae contro la Grecia alle ore 18 di sabato 23 gennaio si giocherà, oltre che il pass per la finale di questo torneo, quello ben più importante per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle ore 20, poi, fiato sospeso per tutti i tifosi azzurri, visto che toccherà al Setterosa contro l’Ungheria nell’altra semifinale.mette subito le cose in chiaro fin dal primo periodo, chiuso sul 5-1 anche grazie alla straordinaria vena ...