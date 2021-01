Prada Cup 2021: programma, orari, tv, streaming 23 gennaio. Luna Rossa sfida Ineos (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà un finale di Prada Cup 2021 molto particolare a causa dell’assenza di American Magic, gli americani sono a lavoro per risolvere i problemi all’imbarcazione causati dalla scuffiata durante la regata con Luna Rossa. L’equipaggio statunitense tornerà in gara direttamente in occasione della semifinale. Il Challenger italiano, quindi, si giocherà l’accesso diretto alla finale della manifestazione contro Ineos Uk. Per l’equipaggio italiano c’è una sola possibilità per raggiungere la finale di Prada Cup: vincere entrambe le regate contro i britannici. Ineos UK, infatti, ha vinto le 4 regate disputate mentre Luna Rossa è ferma a quota 2 frutto dei successi contro American Magic. In caso di arrivo a pari punti farà fede il risultato dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà un finale diCupmolto particolare a causa dell’assenza di American Magic, gli americani sono a lavoro per risolvere i problemi all’imbarcazione causati dalla scuffiata durante la regata con. L’equipaggio statunitense tornerà in gara direttamente in occasione della semifinale. Il Challenger italiano, quindi, si giocherà l’accesso diretto alla finale della manifestazione controUk. Per l’equipaggio italiano c’è una sola possibilità per raggiungere la finale diCup: vincere entrambe le regate contro i britannici.UK, infatti, ha vinto le 4 regate disputate mentreè ferma a quota 2 frutto dei successi contro American Magic. In caso di arrivo a pari punti farà fede il risultato dei ...

