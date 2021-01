Parma, cinque assenti per D’Aversa: emergenza in vista della Sampdoria (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parma, ancora cinque i giocatori out per il tecnico Roberto D’Aversa in vista della sfida contro la Sampdoria: recuperato Yann Karamoh Il Parma, dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio, prosegue la sua preparazione in vista del posticipo di campionato, domenica contro la Sampdoria. Lavoro defaticante per gli uomini scesi in campo all’Olimpico: può sorridere il tecnico Roberto D’Aversa, con Yann Karamoh che è tornato a lavorare con i compagni dopo quasi un mese di stop. Il report dell’allenamento odierno. «Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro la Lazio hanno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021), ancorai giocatori out per il tecnico Robertoinsfida contro la: recuperato Yann Karamoh Il, dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio, prosegue la sua preparazione indel posticipo di campionato, domenica contro la. Lavoro defaticante per gli uomini scesi in campo all’Olimpico: può sorridere il tecnico Roberto, con Yann Karamoh che è tornato a lavorare con i compagni dopo quasi un mese di stop. Il report dell’allenamento odierno. «IlCalcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister, i crociati scesi in campo ieri contro la Lazio hanno ...

