Nuovo prequel per Il Trono di Spade | Tales of Dunk and Egg di George R R Martin già in sviluppo per HBO

Il desiderio di espandere l'universo televisivo del Trono di Spade non accenna a placarsi. Variety dà notizia dello sviluppo di Tales of Dunk and Egg, Nuovo prequel della serie HBO ispirata agli eventi delle omonime novelle fantasy di George R.R. Martin. Pubblicate in Italia in un volume dal titolo Il Cavaliere dei Sette Regni, le tre novelle sono ambientate nel mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Gli eventi narrati riguardano Dunk, un cavaliere errante, ed Egg, futuro re Aegon V della casa Targaryen, e si svolgono novant'anni prima degli avvenimenti immortalati nella prima stagione di Game of Thrones. Tales of Dunk and Egg è una serie ancora aperta.

