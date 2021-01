Nuova rivelazione della Argento: "Quel regista ha abusato di me" - (Di venerdì 22 gennaio 2021) Carlo Lanna L'attrice confessa che nel 2002 ha subito violenza su set dal regista americano Rob Cohen Asia Argento non lesina nei dettagli, neanche questa volta. Dopo Quella storia in cui il giovane Jimmy Bennett ha confessato di aver subito violenze da parte della celebre attrice, quando era ancora un minorenne, ora Asia Argento rivela di un torbido passato che lei stessa ha cercato di dimenticare senza riuscire nell'impresa. All'epoca, era il 2018, le accuse del giovane attore hanno stravolto la credibilità della figlia di Dario Argento. Ancora oggi non è facile tornare alla normalità. Lei, paladina dei diritti delle donne ma personaggio sui generis, decide comunque di confessare quanto è successo nella sua vita. E lo ha fatto in una lunga intervista ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Carlo Lanna L'attrice confessa che nel 2002 ha subito violenza su set dalamericano Rob Cohen Asianon lesina nei dettagli, neanche questa volta. Dopola storia in cui il giovane Jimmy Bennett ha confessato di aver subito violenze da partecelebre attrice, quando era ancora un minorenne, ora Asiarivela di un torbido passato che lei stessa ha cercato di dimenticare senza riuscire nell'impresa. All'epoca, era il 2018, le accuse del giovane attore hanno stravolto la credibilitàfiglia di Dario. Ancora oggi non è facile tornare alla normalità. Lei, paladina dei diritti delle donne ma personaggio sui generis, decide comunque di confessare quanto è successo nella sua vita. E lo ha fatto in una lunga intervista ...

aAnnanka : @bertero_g sicura che anche loro avran un posticino,loro che abbiam amato sulla terra li vedremo anche nell'Aldilà,… - SpettacoliNEWS : @Olivia_Rodrigo: è record per la sua #DriversLicense che debutta in vetta alla classifica americana e inglese. Acq… - blujasmine3 : Pier come noi “oggi abbiamo avuto la rivelazione di una persona nuova, ha la tuta givova, ha giocato a biliardino e… - voguezenzayn : Sto amando troppo questa nuova ship... Croc sei una rivelazione ??#tzvip - MuRuRi79 : RT @laitman_it: Il comportamento recente dei media principali è chiaramente rivolto al governo del Bore’. Perché in questo modo è iniziata… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova rivelazione Nuova rivelazione della Argento: "Quel regista ha abusato di me" il Giornale Nuova rivelazione della Argento: "Quel regista ha abusato di me"

All'epoca, era il 2018, le accuse del giovane attore hanno stravolto la credibilità della figlia di Dario Argento. Ancora oggi non è facile tornare alla normalità. Lei, paladina dei diritti delle donn ...

Marracash ritorna con”Persona–Vinyl Deluxe Box” edizione speciale dell’album multiplatino

Marracash ha appena annunciato una nuova imperdibile versione dell’album “Persona – Vinyl Deluxe Box”. Ritorno in grande stile per il King.

All'epoca, era il 2018, le accuse del giovane attore hanno stravolto la credibilità della figlia di Dario Argento. Ancora oggi non è facile tornare alla normalità. Lei, paladina dei diritti delle donn ...Marracash ha appena annunciato una nuova imperdibile versione dell’album “Persona – Vinyl Deluxe Box”. Ritorno in grande stile per il King.