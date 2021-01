"No alla seconda dose di vaccino se contagiati dopo la prima". Le linee dell'Aifa (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Non serve la seconda dose di richiamo per chi è risultato contagiato dal Covid dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino. Lo sottolinea l'Aifa nelle Faq sui vaccini pubblicate sul suo sito. "Nella maggioranza della popolazione - ricorda l'Aifa - la prima dose di vaccino evoca un'iniziale risposta immunitaria che conferisce una protezione solo parziale. Questa inizia, a seconda del tipo di vaccino, dopo circa 2-3 settimane dalla prima dose, mantenendo quindi il rischio di COVID-19 ancora consistente, seppur ridotto". "La seconda dose di ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Non serve ladi richiamo per chi è risultato contagiato dal Covidaver ricevuto ladi. Lo sottolinea l'nelle Faq sui vaccini pubblicate sul suo sito. "Nella maggioranzaa popolazione - ricorda l'- ladievoca un'iniziale risposta immunitaria che conferisce una protezione solo parziale. Questa inizia, adel tipo dicirca 2-3 settimane d, mantenendo quindi il rischio di COVID-19 ancora consistente, seppur ridotto". "Ladi ...

Avvenire_Nei : Walter Ricciardi: bisogna dire con chiarezza che se fossimo nel corso della seconda guerra mondiale non saremmo nel… - Agenzia_Ansa : Slitta la campagna #vaccini a over 80 nel Lazio. Aifa: no alla seconda dose se c'è contagio dopo la prima #ANSA - espressonline : È scomparso a 96 anni lo storico dirigente del Pci Emanuele #Macaluso Ricondividiamo con voi questa bella e lunga… - heitommo91 : Sky che chiede a bloom “ti fidi di me” alla seconda volta che ci ha parlato mi sembra Pierpaolo che chiede a Giulia… - MarsilioMorena : @_MattiaInsolia Io invece sono alla seconda tinta rame -