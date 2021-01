Monza-Casalmaggiore: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Saugella Monza ospita la VBC Èpiù Casalmaggiore: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2020/2021. Le brianzole tornano in campo dopo la grande vittoria in tre set ottenuta contro Novara nel recupero della terza giornata. L’obiettivo è confermare buone sensazioni in vista anche dell’impegno infrasettimanale di CEV Cup. Casalmaggiore è invece reduce dalla batosta incassata a Chieri e va a caccia di punti per staccare Bergamo e allontanarsi dalla zona bassa della classifica. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA DELLA Serie A1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Saugellaospita la VBC Èpiù: eccoe come vedere inTV el’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della regular season diA1. Le brianzole tornano in campo dopo la grande vittoria in tre set ottenuta contro Novara nel recupero della terza giornata. L’obiettivo è confermare buone sensazioni in vista anche dell’impegno infrasettimanale di CEV Cup.è invece reduce dalla batosta incassata a Chieri e va a caccia di punti per staccare Bergamo e allontanarsi dalla zona bassa della classifica. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA DELLAA1 ...

Pallavolo A1 femminile – Tereza Vanzurova: “Contro squadre come Monza riusciamo a dare il meglio di noi”

(Sergio Martini per iVolleymagazine.it) Contro la squadra più in forma del momento, la lanciatissima Saugella Monza, la éPiù Casalmaggiore cerca il riscatto, ma soprattutto la vittoria dopo l’ennesimo ...

