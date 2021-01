Milano, la protesta dei ristoratori. Cibo scaduto e bare, una sola richiesta: 'Fateci lavorare' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal corteo di macchine partito dalla Brianza verso il palazzo della Regione al presidio davanti la Prefettura. I ristoratori non ci stanno più alle chiusure imposte dal governo e ieri hanno sfogato la ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal corteo di macchine partito dalla Brianza verso il palazzo della Regione al presidio davanti la Prefettura. Inon ci stanno più alle chiusure imposte dal governo e ieri hanno sfogato la ...

