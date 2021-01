Lombardia in zona rossa sulla base di dati inviati all’Iss e successivamente rettificati: “È stata la Regione a validarli” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze”. Neanche il tempo di contrattaccare, dopo la notizia secondo cui la Regione sarebbe finita in zona rossa a causa di un calcolo sbagliato del valore Rt, che il governatore Attilio Fontana viene subito smentito da due fonti qualificate citate dall’Ansa secondo cui la Regione è finita in zona rossa sulla base dei dati che essa stessa ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ultime ore avrebbe rettificato: numeri della scorsa settimana che, una volta analizzati dall’Iss, sono stati validati dalla stessa Regione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) “A Roma devono smetterla di calunniare laper coprire le proprie mancanze”. Neanche il tempo di contrattaccare, dopo la notizia secondo cui lasarebbe finita ina causa di un calcolo sbagliato del valore Rt, che il governatore Attilio Fontana viene subito smentito da due fonti qualificate citate dall’Ansa secondo cui laè finita indeiche essa stessa ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ultime ore avrebbe rettificato: numeri della scorsa settimana che, una volta analizzati d, sono stati validalla stessa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

