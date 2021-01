Lombardia: in rosso per errore, torna in arancione (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lombardia tornerà arancione dopo il ricorso al Tar del governatore Fontana contro l’ordinanza che il 14 gennaio ha collocato la regione in zona rossa fino al 31 gennaio. Il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe firmare già stasera l’ordinanza che riporta la regione da fascia rossa ad arancione. Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lombardia tornerà arancione dopo il ricorso al Tar del governatore Fontana contro l’ordinanza che il 14 gennaio ha collocato la regione in zona rossa fino al 31 gennaio. Il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe firmare già stasera l’ordinanza che riporta la regione da fascia rossa ad arancione.

