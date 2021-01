Leicester, Vardy si opera ad un’ernia. Out alcune settimane (Di venerdì 22 gennaio 2021) Brutta tegola per il Leicester che perderà per alcune settimane il bomber principe Jamie Vardy. Il centravanti resterà indisponibile per alcune settimane, ha fatto sapere in conferenza stampa il tecnico Brendan Rodgers, a seguito di una piccola operazione di ernia. Il tecnico ha inoltre aggiunto: “Lo abbiamo gestito negli ultimi mesi. L’intervento sarà d’aiuto. Non avrebbe potuto andare avanti a lungo, c’è ancora molto tempo in questa stagione in cui può dare il suo contributo”. Foto: Twitter Leicester L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Brutta tegola per ilche perderà peril bomber principe Jamie. Il centravanti resterà indisponibile per, ha fatto sapere in conferenza stampa il tecnico Brendan Rodgers, a seguito di una piccolazione di ernia. Il tecnico ha inoltre aggiunto: “Lo abbiamo gestito negli ultimi mesi. L’intervento sarà d’aiuto. Non avrebbe potuto andare avanti a lungo, c’è ancora molto tempo in questa stagione in cui può dare il suo contributo”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

