“Le Forze Speciali hanno il Laptop di Nancy Pelosi” – Una bufala combinata

Leggi su bufale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Se “Leildi” vi ricorda qualcosa è perché in realtà l’abbiamo già visto. In realtà, come tutti sappiamo, la verità è molto più grottesca, e riguarda il tentativo di una QAnon di rubare il prezioso portatile (come vedremo, sbagliando tragicamente) per cercare di venderlo ai russi… “Sì, ma se non ci gira Minecraft io qui comincio a tirare le bombe…”Ma i colleghi di Factacensito e registrato un video. Bufale Voltron e Canon Welding Un video che combina questa vecchia con altre, secondo la struttura della “Voltron”. Prendi una singolae sarà facile da smontare: combinale tutte in una narrazione vagamente coesa, in quello che uno scrittore pigro chiamerebbe “Canon Welding” e le ...