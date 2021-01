Kate Middleton, l’ultimo video nell’ufficio della Regina con i capelli lisci (Di venerdì 22 gennaio 2021) Kate Middleton protagonista dell’ultimo video con doppia sorpresa. Per il luogo da cui trasmette la diretta e per la piega dei suoi capelli. Sì, perché è con i capelli lisci che la Duchessa di Cambridge ha deciso di comparire nel video di ringraziamento dedicato agli infermieri, impegnati in prima persona contro la pandemia da Covid-19. Kate Middleton, come una Barbie manager, parla niente di meno che dall’ufficio della Regina. Un luogo e una piega speciali per delle persone davvero speciali. Kate Middleton con i capelli lisci nell’ultimo video in cui ringrazia gli ... Leggi su amica (Di venerdì 22 gennaio 2021)protagonista delcon doppia sorpresa. Per il luogo da cui trasmette la diretta e per la piega dei suoi. Sì, perché è con iche la Duchessa di Cambridge ha deciso di comparire neldi ringraziamento dedicato agli infermieri, impegnati in prima persona contro la pandemia da Covid-19., come una Barbie manager, parla niente di meno che dall’ufficio. Un luogo e una piega speciali per delle persone davvero speciali.con inelin cui ringrazia gli ...

liveinacastle : l’altra mia mamma, sto pensando al fatto che non abbiamo più parlato di Kate Middleton, come mai? - Mar3151 : Già vedo il cappotto di Michelle Obama andare in sold out alla velocità dei vestitini Zara di Kate Middleton - FilippoCarmigna : Kate Middleton e William tornano in pubblico, ma dietro di loro appare un terzo incomodo. «Guarda chi c'è...» - zazoomblog : Kate Middleton e William hanno una casa segreta. E nessuno lo sapeva… - #Middleton #William #hanno #segreta.… - ONFM93ponto8 : Kate Middleton confessa do que se arrepende no casamento com William -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Kate Middleton e William hanno una casa segreta. E nessuno lo sapeva… AMICA - La rivista moda donna Kate Middleton, al lavoro a Sandringham, loda commossa l’impegno degli infermieri

Collegandosi dalll’ufficio prestatole dalla regina, Kate Middleton ha ascoltato commossa le storie degli addetti alla Sanità britannica ...

La casa «segreta» di William e Kate

Un cottage molto intimo, dove è sbocciato il loro amore. Ecco il rifugio dei futuri reali d'Inghilterra, e tutte le case da sogno della famiglia della regina Elisabetta ...

Collegandosi dalll’ufficio prestatole dalla regina, Kate Middleton ha ascoltato commossa le storie degli addetti alla Sanità britannica ...Un cottage molto intimo, dove è sbocciato il loro amore. Ecco il rifugio dei futuri reali d'Inghilterra, e tutte le case da sogno della famiglia della regina Elisabetta ...