Isola dei Famosi, Alvin non sarà più inviato: "Farò altre esperienze" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alvin ha deciso: non sarà più l'inviato de L'Isola dei Famosi. Il conduttore, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato che ha bisogno di fare altre esperienze. Pertanto, non partirà per l'Honduras. Chi lo sostituirà? Alvin lascia L'Isola dei Famosi Una notizia che i fan non si aspettavano: Alvin ha deciso di abbandonare il team de L'Isola dei Famosi. inviato da anni del reality honduregno, il conduttore ha vuotato il sacco a poche settimane dall'inizio del programma. Attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato di aver messo fine a questo lavoro. A quanto pare, alla base della sua scelta non ci sono dissidi con la produzione, ma solo una ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha deciso: nonpiù l'de L'dei. Il conduttore, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato che ha bisogno di fare. Pertanto, non partirà per l'Honduras. Chi lo sostituirà?lascia L'deiUna notizia che i fan non si aspettavano:ha deciso di abbandonare il team de L'deida anni del reality honduregno, il conduttore ha vuotato il sacco a poche settimane dall'inizio del programma. Attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato di aver messo fine a questo lavoro. A quanto pare, alla base della sua scelta non ci sono dissidi con la produzione, ma solo una ...

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - paolacella : @theamazer tutti i reality: grandi fratelli, isola dei famosi, uomini e donne, c'è posta per te ecc. - vivopernjall : @mart1naaa_ Anch'io ho il suo disco! Mi piaceva tantissimo, non so neanche più dove sia, sicuramente da qualche par… - amgela10918159 : @Musumeci_Staff @RaiNews @Regione_Sicilia la colpa è vostra perché permettete gli sbarchi di immigrati infetti ! La… - carolin08856256 : Stefania tu a Pasqua avrai già fatto l’opinionista per l’isola dei famosi e firmato un contratto per un programma t… -