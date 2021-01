In Germania le mascherine sono in vendita nei distributori di sigarette (Di venerdì 22 gennaio 2021) Menas Wolf, direttore della società Wolf Tabakwaren, di fronte a un distributore (foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)Cartine, tabacco e Ffp2. In Germania, per contrastare la diffusione di Covid-19, una società che si occupa di prodotti legati al mondo dei tabaccai ha inserito nei suoi distributori di sigarette anche le mascherine. Si tratta di dispositivi di protezione individuale in vendita singolarmente al prezzo di 5 euro. L’iniziativa è sbarcata in Baviera grazie alla Wolf Tabakwaren, che ha pensato di aggiungere ai classici prodotti per fumatori offerti dai distributori automatici anche le mascherine. Non quelle chirurgiche, bensì le Ffp2, che garantiscono una protezione maggiore perché riparano sia chi le indossa sia chi gli sta intorno. Non è la prima volta, ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021) Menas Wolf, direttore della società Wolf Tabakwaren, di fronte a un distributore (foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)Cartine, tabacco e Ffp2. In, per contrastare la diffusione di Covid-19, una società che si occupa di prodotti legati al mondo dei tabaccai ha inserito nei suoidianche le. Si tratta di dispositivi di protezione individuale insingolarmente al prezzo di 5 euro. L’iniziativa è sbarcata in Baviera grazie alla Wolf Tabakwaren, che ha pensato di aggiungere ai classici prodotti per fumatori offerti daiautomatici anche le. Non quelle chirurgiche, bensì le Ffp2, che garantiscono una protezione maggiore perché riparano sia chi le indossa sia chi gli sta intorno. Non è la prima volta, ...

