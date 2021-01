Impegno esterno per la Jomi Salerno, Avram: “Ariosto Ferrara da non sottovalutare” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Impegno esterno per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 23 gennaio) alle ore 17:30 al Pala “Boschetto” contro l’Ariosto Ferrara. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. La formazione allenata da Laura Avram che recupererà il prossimo 27 gennaio il match casalingo contro la Santarelli Cingoli, è in testa alla classifica (in condominio con Oderzo) con 24 punti in classifica frutto di dodici vittorie ed una sola sconfitta. Dall’altro canto l’Ariosto Ferrara, reduce dalla bella vittoria in terra veneta contro Malo, ha la necessità di cancellare la brutta prova della gara d’andata con il dichiarato obiettivo di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiper la. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 23 gennaio) alle ore 17:30 al Pala “Boschetto” contro l’. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. La formazione allenata da Laurache recupererà il prossimo 27 gennaio il match casalingo contro la Santarelli Cingoli, è in testa alla classifica (in condominio con Oderzo) con 24 punti in classifica frutto di dodici vittorie ed una sola sconfitta. Dall’altro canto l’, reduce dalla bella vittoria in terra veneta contro Malo, ha la necessità di cancellare la brutta prova della gara d’andata con il dichiarato obiettivo di ...

icaro_diretto : RT @Simone98RC: Serve un impegno parlamentare in chiave #NoMES, bisogna forzare la mano nella revoca delle concessioni ai #Benetton, esclud… - carlakak : RT @Simone98RC: Serve un impegno parlamentare in chiave #NoMES, bisogna forzare la mano nella revoca delle concessioni ai #Benetton, esclud… - ciampaglia60 : RT @Simone98RC: Serve un impegno parlamentare in chiave #NoMES, bisogna forzare la mano nella revoca delle concessioni ai #Benetton, esclud… - CKaky89 : RT @Simone98RC: Serve un impegno parlamentare in chiave #NoMES, bisogna forzare la mano nella revoca delle concessioni ai #Benetton, esclud… - LaFATAa5Stelle : RT @Simone98RC: Serve un impegno parlamentare in chiave #NoMES, bisogna forzare la mano nella revoca delle concessioni ai #Benetton, esclud… -

Ultime Notizie dalla rete : Impegno esterno Impegno esterno per la Jomi Salerno, Avram: “Ariosto Ferrara da non sottovalutare” anteprima24.it Impegno esterno per la Jomi Salerno, Avram: “Ariosto Ferrara da non sottovalutare”

Salerno – Impegno esterno per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 23 gennaio) alle ore 17:30 al Pala “Boschetto” contro l’Ariosto Ferrara. La partita sarà vi ...

Salerno – Impegno esterno per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 23 gennaio) alle ore 17:30 al Pala “Boschetto” contro l’Ariosto Ferrara. La partita sarà vi ...