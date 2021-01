Il Pd vuole primarie online per il Campidoglio. L’ironia di Calenda: «Mancava solo Rousseau» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non c’è solo il rebus della crisi di governo ad impensierire il Pd. L’altro fronte è quello della tornata amministrativa della prossima primavera. Una contesa di rilevanza nazionale, visto che si voterà a Roma, Milano, Torino, Bologna, Trieste e Napoli. La data più probabile dovrebbe essere maggio con ballottaggi a giugno. Lunedì prossimo la segreteria nazionale Pd dovrebbe riunire le federazioni delle città al voto. A sinistra come a destra manca ancora la maggior parte dei candidati. La situazione politicamente più calda resta quella di Roma. Qui le sfide nella sfida sono più d’una. A partire dalla corsa solitaria di Carlo Calenda. Lunedì riunione dem sulle città al voto Il Pd non sembra intenzionato ad incoronarlo senza primarie, ma lui di selezione preventiva non vuol sentir parlare. La Capitale è importante soprattutto per gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non c’èil rebus della crisi di governo ad impensierire il Pd. L’altro fronte è quello della tornata amministrativa della prossima primavera. Una contesa di rilevanza nazionale, visto che si voterà a Roma, Milano, Torino, Bologna, Trieste e Napoli. La data più probabile dovrebbe essere maggio con ballottaggi a giugno. Lunedì prossimo la segreteria nazionale Pd dovrebbe riunire le federazioni delle città al voto. A sinistra come a destra manca ancora la maggior parte dei candidati. La situazione politicamente più calda resta quella di Roma. Qui le sfide nella sfida sono più d’una. A partire dalla corsa solitaria di Carlo. Lunedì riunione dem sulle città al voto Il Pd non sembra intenzionato ad incoronarlo senza, ma lui di selezione preventiva non vuol sentir parlare. La Capitale è importante soprattutto per gli ...

SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Il Pd vuole primarie online per il Campidoglio. L’ironia di Calenda: «Mancava solo Rousseau» - SecolodItalia1 : Il Pd vuole primarie online per il Campidoglio. L’ironia di Calenda: «Mancava solo Rousseau» - paoletto11 : @PoliticaPerJedi - davicapasso : Lo Statuto del @PD_ROMA vuole che i candidati siano scelti democraticamente. Ho sempre preferito le primarie con ur… - rcolosimo : @PoliticaPerJedi Non concordo. Se il PD vuole farsi un suo Rousseau, libero di farlo (lo presentò boccia in pompa m… -