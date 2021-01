**Governo: senatori Pd, 'nessun ammiccamento a elezioni'** (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "nessun ammiccamento diretto o indiretto alle elezioni anticipate, come arma finale, può essere una mossa politica utile e nell'interesse del Paese in questo momento". Così i senatori del Pd Gianni Pittella, vicepresidente deL gruppo, Dario Stefano, presidente della commissione Politiche UE, Tommaso Nannicini, e Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura. “Bisogna ribadire con forza anche in queste ore difficili che il Pd è il partito del rilancio della legislatura. Siamo nel pieno di una drammatica crisi sanitaria e sociale. L'Italia ha bisogno di risposte urgenti. Il Pd rilanci le ragioni di un governo che sia all'altezza delle risposte che si aspettano le italiane e gli italiani, parlando con tutti per trovare la quadra di un programma di legislatura”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "diretto o indiretto alleanticipate, come arma finale, può essere una mossa politica utile e nell'interesse del Paese in questo momento". Così idel Pd Gianni Pittella, vicepresidente deL gruppo, Dario Stefano, presidente della commissione Politiche UE, Tommaso Nannicini, e Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura. “Bisogna ribadire con forza anche in queste ore difficili che il Pd è il partito del rilancio della legislatura. Siamo nel pieno di una drammatica crisi sanitaria e sociale. L'Italia ha bisogno di risposte urgenti. Il Pd rilanci le ragioni di un governo che sia all'altezza delle risposte che si aspettano le italiane e gli italiani, parlando con tutti per trovare la quadra di un programma di legislatura”.

