Doc – Nelle tue mani 2 riprese sospese, parla Pierpaolo Spollon: “Situazione non semplice” (Di venerdì 22 gennaio 2021) La prima stagione di Doc – Nelle tue mani ha fatto sognare oltre 8 milioni di telespettatori, raggiungendo un successo pazzesco con una media del 30% di share per ogni episodio andato in onda. Un impatto più che positivo sul vasto pubblico, nonostante la fiction – arrivata in piena pandemia – abbia raccontato la vita … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 22 gennaio 2021) La prima stagione di Doc –tueha fatto sognare oltre 8 milioni di telespettatori, raggiungendo un successo pazzesco con una media del 30% di share per ogni episodio andato in onda. Un impatto più che positivo sul vasto pubblico, nonostante la fiction – arrivata in piena pandemia – abbia raccontato la vita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Notiziedi_it : Luca Argentero e Matilde Gioli ne L’Amor Fuggente? Doc Nelle tue Mani 2 dovrà attendere - Dreamyshows : RT @mcnadariostairs: scusatemi, tanto per sapere, ma quindi nelle prossime puntate dobbiamo aspettarci che compaia anche Luca Argentero? P… - peppe844 : #DocNelleTueMani Doc Nelle tue mani 2 slitta, riprese in sospeso: 'Situazione non semplice' - mcnadariostairs : scusatemi, tanto per sapere, ma quindi nelle prossime puntate dobbiamo aspettarci che compaia anche Luca Argentero?… - manu_el_88 : In pratica a #CheDioCiAiuti6 c'è mezzo cat di Doc nelle tue mani -