Comunali, anche il Pd passa al voto online: in arrivo una piattaforma web per le primarie. "Pronta per fine febbraio"

anche il Partito democratico passa al voto online. Il responsabile dell'organizzazione del partito, Stefano Vaccari, ha annunciato che presto sarà disponibile una piattaforma digitale per consentire lo svolgimento delle primarie in vista delle prossime elezioni Comunali. A primavera, infatti, si voterà a Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e molti altri capoluoghi di provincia (sempre che il governo non decida di far slittare tutto a settembre a causa della pandemia). La novità, chiarisce Vaccari, è dovuta al fatto che l'emergenza sanitaria non consentirebbe un regolare svolgimento in presenza della competizione tra i candidati a sindaco. Lunedì, come ha anticipato l'edizione bolognese del Resto del Carlino, è in programma una riunione con i segretari delle

