«Cari compagni, basta con la diaspora. Leu deve diventare un vero partito» (Di sabato 23 gennaio 2021) «Oggi, soprattutto nella crisi che stiamo vivendo, non esistono più ragioni perché le forza a sinistra del Pd restino divise, serve un soggetto politico, un partito che abbia il suo ruolo dentro la coalizione con i dem e il M5S». Erasmo Palazzotto, 38 anni, deputato siciliano di Sinistra italiana, lancia un messaggio ai compagni eletti insieme a lui nel 2018 sotto il simbolo di Leu: «Siamo al governo con un ruolo importante, siamo tutti d'accordo che questa coalizione è un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

