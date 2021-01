Bimba muore per un gioco su TikTok. Il problema morale ed etico dei Social Media (Di venerdì 22 gennaio 2021) La tragica notizia che ha fatto il giro delle prime pagine negli ultimi giorni e che ha visto una bambina di soli 10 anni vittima dell'ennesima follia da Challenge Social riporta in auge la questione di come e se queste piattaforme debbano essere in qualche modo regolamentate. Ma forse la questione è un po' più profonda di così… Sicuramente i fatti di Palermo sono una storia di ordinaria follia, la piccola si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok alla cosiddetta Blackout challenge, una prova di soffocamento estremo. Una prova che si è trasformata in tragedia. "Nonostante il nostro dipartimento dedicato alla sicurezza non abbia riscontrato alcuna evidenza di contenuti che possano aver incoraggiato un simile accadimento, continuiamo a monitorare attentamente la piattaforma come parte del nostro continuo impegno per mantenere la nostra ... Leggi su panorama (Di venerdì 22 gennaio 2021) La tragica notizia che ha fatto il giro delle prime pagine negli ultimi giorni e che ha visto una bambina di soli 10 anni vittima dell'ennesima follia da Challengeriporta in auge la questione di come e se queste piattaforme debbano essere in qualche modo regolamentate. Ma forse la questione è un po' più profonda di così… Sicuramente i fatti di Palermo sono una storia di ordinaria follia, la piccola si è legata la cintura alla gola per partecipare sualla cosiddetta Blackout challenge, una prova di soffocamento estremo. Una prova che si è trasformata in tragedia. "Nonostante il nostro dipartimento dedicato alla sicurezza non abbia riscontrato alcuna evidenza di contenuti che possano aver incoraggiato un simile accadimento, continuiamo a monitorare attentamente la piattaforma come parte del nostro continuo impegno per mantenere la nostra ...

