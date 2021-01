Aurora Ramazzotti replica a una fan: “Mi fate volare!” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Attraverso le Stories di Instagram, la conduttrice , cosa è successo. (screenshot video)Molto attiva sui social network, la nota figlia d’arte e conduttrice televisiva Aurora Ramazzotti attraverso le Instagram Stories ha replicato a una fan. Infatti, a quanto pare, sono in molti a scriverle in Direct sul suo profilo Instagram. Seguita da 2 milioni di follower, ama infatti condividere la quotidianità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti ha il Coronavirus: l’appello della conduttrice tv Proprio in queste ore, peraltro, ha dedicato un brano al suo fidanzato Goffredo Cerza, per festeggiare i 4 anni passati insieme. Una relazione lunga quella tra i due che sembrano sembre più affini e innamorati. Ma come detto, ha anche tempo per rispondere ai tanti fan che le ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Attraverso le Stories di Instagram, la conduttrice , cosa è successo. (screenshot video)Molto attiva sui social network, la nota figlia d’arte e conduttrice televisivaattraverso le Instagram Stories hato a una fan. Infatti, a quanto pare, sono in molti a scriverle in Direct sul suo profilo Instagram. Seguita da 2 milioni di follower, ama infatti condividere la quotidianità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>ha il Coronavirus: l’appello della conduttrice tv Proprio in queste ore, peraltro, ha dedicato un brano al suo fidanzato Goffredo Cerza, per festeggiare i 4 anni passati insieme. Una relazione lunga quella tra i due che sembrano sembre più affini e innamorati. Ma come detto, ha anche tempo per rispondere ai tanti fan che le ...

