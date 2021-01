Asia Argento accusa un nuovo “orco”, il regista Rob Cohen: “Mi ha drogata e poi stuprata” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Asia Argento torna alla carica con una nuova denuncia di stupro. Dopo aver accusato Harvey Weinstein l’attrice e regista punta il dito su un altro personaggio di Hollywood, il regista Rob Cohen. “Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb (la droga degli stupri, ndr), ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse”, racconta Asia in una lunga intervista a “Verissimo”, nella quale svela anche di aver subito violenze dalla madre. Ospite di Silvia Toffanin l’Argento si è lasciata andare raccontando episodi difficili del proprio passato, come appunto la violenza subita da Cohen. “Non l’ho denunciato perché non avevo capito cosa fosse successo. L’ho scoperto dopo parlando con un mio amico ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 22 gennaio 2021)torna alla carica con una nuova denuncia di stupro. Dopo averto Harvey Weinstein l’attrice epunta il dito su un altro personaggio di Hollywood, ilRob. “Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb (la droga degli stupri, ndr), ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse”, raccontain una lunga intervista a “Verissimo”, nella quale svela anche di aver subito violenze dalla madre. Ospite di Silvia Toffanin l’si è lasciata andare raccontando episodi difficili del proprio passato, come appunto la violenza subita da. “Non l’ho denunciato perché non avevo capito cosa fosse successo. L’ho scoperto dopo parlando con un mio amico ...

