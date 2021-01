Torino, Vagnati: «Cairo non ha colpe, la responsabilità è mia» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, parla della scelta di Nicola dopo l’esonero di Marco Giampaolo. Le sue parole Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato della scelta di Nicola. «Ringrazio Giampaolo, ora con Nicola. Ha dimostrato grande voglia di venire qui, mi ha colpito la sua voglia di mettersi a disposizione e partire appena è stato contattato. Volevo fare un punto su ciò che è stato: sono dispiaciuto, ritengo che il presidente abbia poche colpe. Le scelte sono condivise, ma in primis le ho fatte io. La prima responsabilità è mia. Sono però convinto che si potrà cambiare l’inerzia della stagione, abbiamo giocatori che lo possono fare. I ragazzi sanno che devono e possono dare di più. Nicola è stato bravo a far sentire responsabili i giocatori, sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il direttore sportivo del, Davide, parla della scelta di Nicola dopo l’esonero di Marco Giampaolo. Le sue parole Davide, direttore sportivo del, ha parlato della scelta di Nicola. «Ringrazio Giampaolo, ora con Nicola. Ha dimostrato grande voglia di venire qui, mi ha colpito la sua voglia di mettersi a disposizione e partire appena è stato contattato. Volevo fare un punto su ciò che è stato: sono dispiaciuto, ritengo che il presidente abbia poche. Le scelte sono condivise, ma in primis le ho fatte io. La primaè mia. Sono però convinto che si potrà cambiare l’inerzia della stagione, abbiamo giocatori che lo possono fare. I ragazzi sanno che devono e possono dare di più. Nicola è stato bravo a far sentire responsabili i giocatori, sono ...

toropuntoit : #Torino, #Vagnati su #Nicola: 'Mi ha colpito molto la sua grande voglia di mettersi a disposizione appena è stato c… - ToroGoal : Cairo: “Vagnati è in contatto col procuratore di Belotti da tempo. Tra pochi giorni ci vedremo anche con me per tro… - ToroGoal : Vagnati: “Le colpe di quanto accaduto sono mie, perché le scelte le ho fatte principalmente io. Ma sono convinto ch… - ToroGoal : Cairo: “Nicola ha parlato molto con Vagnati. Ci sono delle idee chiare per il mercato, che non dipendono dalla gara… - toropuntoit : #Toro, incerto il futuro di #Vagnati -