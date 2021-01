Torino e Sampdoria aspettano una risposta: Bonazzoli nicchia sul Crotone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il futuro di Federico Bonazzoli è nelle sue mani: chiuso al Torino, che vuole interrompere il prestito, e anche alla Sampdoria, dove l’attacco è al completo Il futuro di Federico Bonazzoli è nelle sue mani. L’attaccante non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Davide Nicola e il Torino vorrebbe interrompere anticipatamente il prestito con la Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il club doriano da parte sua non ha interesse a riprendersi in rosa Bonazzoli, l’attacco – con l’arrivo di Ernesto Torregrossa – è oltremodo al completo e va trovata una soluzione. Entrambe le società sono al corrente dell’interesse del Crotone per l’attaccante, ma si aspetta una risposta da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il futuro di Federicoè nelle sue mani: chiuso al, che vuole interrompere il prestito, e anche alla, dove l’attacco è al completo Il futuro di Federicoè nelle sue mani. L’attaccante non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Davide Nicola e ilvorrebbe interrompere anticipatamente il prestito con la. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il club doriano da parte sua non ha interesse a riprendersi in rosa, l’attacco – con l’arrivo di Ernesto Torregrossa – è oltremodo al completo e va trovata una soluzione. Entrambe le società sono al corrente dell’interesse delper l’attaccante, ma si aspetta unada ...

