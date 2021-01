Terremoto di magnitudo 7 a sud delle Filippine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un potente sisma di magnitudo 7 si è verificato in mare a sud delle Filippine. Lo ha rilevato l'Istituto geologico statunitense, secondo cui l'epicentro è stato registrato a circa 96 chilometri di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un potente sisma di7 si è verificato in mare a sud. Lo ha rilevato l'Istituto geologico statunitense, secondo cui l'epicentro è stato registrato a circa 96 chilometri di ...

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 7 a sud delle Filippine #filippine - Corriere : Terremoto di magnitudo 6,4 scuote il nordovest dell’Argentina - fpoli62_poli : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 7 a sud delle Filippine #filippine - Vivodisogniebas : RT @ultimenotizie: Un potente #terremoto di magnitudo 7.0 si è verificato in mare a sud delle #Filippine. Lo riferisce l'Usgs. Non è stato… - francang1950 : RT @mbmarino: Un terremoto di magnitudo 7.0 è avvenuto in zona Talaud Islands, Indonesia 1 ora e 11 minuti fa. La potenza del sisma rientra… -