Supercoppa, Juventus - Napoli 2 - 0. Pirlo: "Una vittoria di orgoglio contro le critiche" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Reggio Emilia, 20 gennaio 2021 - Succede tutto nella ripresa della Supercoppa , quando la Juventus , dopo una prima frazione piuttosto spenta, mette la freccia grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Reggio Emilia, 20 gennaio 2021 - Succede tutto nella ripresa della, quando la, dopo una prima frazione piuttosto spenta, mette la freccia grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e ...

goal : GOAL! Cristiano Ronaldo puts Juventus in front in the Supercoppa! ?? - vinspadafora : Complimenti alla #Juventus per la vittoria della trentatreesima edizione della #Supercoppa Italiana, primo trofeo n… - juventusfc : ??R??N???? R??????ZZ??! Festeggiate con noi la #SUPERJUVE con la patch della #Supercoppa! In promo al 20%! ??… - fabriziobocca1 : Juve su la Coppa. Mai dare la Signora per finita. La vittoria della #Juventus in #Supercoppa sulla prima de la… - BlancaNellyOje1 : RT @PaulSuidu: La Juventus ha vinto la Supercoppa italiana 2021 Cristiano Ronaldo ha 4 trofei con la Juventus, ora ha vinto 14 trofei da… -