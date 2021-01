Smog | semaforo arancione Stop a diesel Euro 4 e Euro 5

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Da domani, venerdì 22 gennaio, le misure di limitazioni del traffico passeranno al livello arancio. La concentrazione di PM10 nell’aria ha infatti superato i 50 microgrammi al metro cubo per più di quattro giorni consecutivi. Alle limitazioni permanenti già in vigore, per il traporto persone si aggiungeranno dalle ore 8 alle 19 i blocchi sui veicolifino a5 e sui veicoli benzina fino a1. Per il trasporto merci (categorie N1, N2, N3) scatterà invece il divieto di circolazione dei veicoli3 e4 dalle 8 alle 19 (nei giorni festivi dalle ore 8.30 alle 14 e dalle ore 16 alle 19). Lunedì prossimo i nuovi rilevamenti curati da Arpa Piemonte ci diranno se il livello arancio ...