Serie A, Luigi De Siervo confermato ad con 15 voti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luigi De Siervo è stato confermato come amministratore delegato della Serie A. Il dirigente – scrive l’ANSA – è stato rieletto dai club in assemblea con 15 voti favorevoli su 20 alla prima votazione effettuata. Per il manager fiorentino si tratta del secondo mandato come amministratore delegato, dopo la prima elezione avvenuta poco più di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021)Deè statocome amministratore delegato dellaA. Il dirigente – scrive l’ANSA – è stato rieletto dai club in assemblea con 15favorevoli su 20 alla prima votazione effettuata. Per il manager fiorentino si tratta del secondo mandato come amministratore delegato, dopo la prima elezione avvenuta poco più di L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, Luigi De Siervo confermato ad con 15 voti: Luigi De Siervo è stato confermato come am… - CalcioFinanza : #SerieA, Luigi #DeSiervo confermato amministratore delegato con 15 voti - Alephotopassion : Quando in città il caldo diventa opprimente, nulla è gradito come un sorso d’acqua fresca. Nel 1874, il Comune d… - icarvsplume : Comunque Luigi è il Condor della serie. #MadeinItaly #rosmello - enricoperte : Ogni occasione è buona per parlare contro Trump con un conformismo fuori controllo ed anche senza motivazioni serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Luigi “Zlatan sorride, CR7 si fida di me: così faccio barba e capelli alla Serie A” La Gazzetta dello Sport Dal Pino rieletto presidente della Lega Serie A. De Siervo resta l'ad

Luigi De Siervo invece è stato eletto in prima votazione come ad della Lega calcio di Serie A con 15 voti. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del ...

Lega serie A, Dal Pino rieletto si riserva di accettare la nomina a presidente

Il numero uno uscente è stato confermato alla seconda votazione. La prima si era chiusa con una fumata nera, con soli 10 voti a favore. Rieletto anche l’ad De Siervo ...

Luigi De Siervo invece è stato eletto in prima votazione come ad della Lega calcio di Serie A con 15 voti. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del ...Il numero uno uscente è stato confermato alla seconda votazione. La prima si era chiusa con una fumata nera, con soli 10 voti a favore. Rieletto anche l’ad De Siervo ...