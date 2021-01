Sci alpino, Coppa Europa 2021: tre azzurre in Top-10 nello slalom di Gstaad (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’austriaca Marie-Therese Sporer si è imposta nello slalom di Coppa Europa a Gstaad. Doppietta svedese alle sue spalle con Emelie Wikstroem staccata di 35 centesimi e la connazionale Sara Rask con un ritardo di 46 centesimi. Quarta posizione per la slovena Andreja Slokar (+0.55), che ha preceduto un’ottima Vivien Insam, migliore delle azzurre con 74 centesimi di ritardo dalla vetta. Una buonissima gara della squadra italiana con anche il sesto posto di Roberta Midali (+0.75) e il settimo di Lara Dalla Mea (+0.81). A punti in casa Italia vanno anche Serena Viviani (24a) e Celina Haller (29a). Ordine d’arrivo SL femminile Coppa Europa Gstaad: 1. Marie-Therese Sporer AUT 1’41?06 2. Emelie Wikstroem SWE +0?35 3. Sara Rask SWE +0?46 4. ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’austriaca Marie-Therese Sporer si è impostadi. Doppietta svedese alle sue spalle con Emelie Wikstroem staccata di 35 centesimi e la connazionale Sara Rask con un ritardo di 46 centesimi. Quarta posizione per la slovena Andreja Slokar (+0.55), che ha preceduto un’ottima Vivien Insam, migliore dellecon 74 centesimi di ritardo dalla vetta. Una buonissima gara della squadra italiana con anche il sesto posto di Roberta Midali (+0.75) e il settimo di Lara Dalla Mea (+0.81). A punti in casa Italia vanno anche Serena Viviani (24a) e Celina Haller (29a). Ordine d’arrivo SL femminile: 1. Marie-Therese Sporer AUT 1’41?06 2. Emelie Wikstroem SWE +0?35 3. Sara Rask SWE +0?46 4. ...

