Running | calendario Maratone e mezze maratone | rinvii | annullamenti e poche conferme

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il mondo del, in particolare quello delle gare su strada, continua a fare i conti con la pandemia. Ilinizialmente ipotizzato dalla Fidal pervede così quotidianamente ridursi il numero di eventi confermati per il primo trimestre del 2021. L’attività di gennaio è stata praticamente azzerata con la recente cancellazione della Half Marathon dei Mille, programmata a Bergamo domenica 31. Per febbraio, le cose non vanno meglio: se la Maratona di San Valentino, in programma il 7, lascia qualche teorica speranza con un rinvio a data da destinarsi, le altre due 42km innel mese, ovvero la Verdi Marathon di Salsomaggiore e la White Marble Marathon di Carrara hanno dato direttamente appuntamento al prossimo ...