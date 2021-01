Roma, De Rossi sostiene l'ex team manager Gombar: "L'errore solo un incidente" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma - Non solo la squadra, anche gli ex giocatori della Roma sostengono Gianluca Gombar , l'ex team manager sollevato dall'incarico per l'errore commesso sulle sei sostituzioni nel match di Coppa ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021)- Nonla squadra, anche gli ex giocatori dellasostengono Gianluca, l'exsollevato dall'incarico per l'commesso sulle sei sostituzioni nel match di Coppa ...

LegaSalvini : ++ ?? Governo: Maria Rosaeia Rossi di FI vota si' a fiducia ++ (ANSA) - ROMA, 19 GEN - La senatrice di Forza Italia-… - sportface2016 : #calcio #SerieA #Roma, il messaggio di Daniele #DeRossi per Gianluca #Gombar - LeoWolf1992 : RT @ilRomanistaweb: ?? Daniele De Rossi pubblica un messaggio di supporto per Gianluca Gombar, l'ex team manager giallorosso sollevato dall'… - 02_fdg : @FlyingAndrew91 @RiccardoValoti l'unica opzione possibile sulla terra che ha de rossi (per il quale nutro stima str… - giampodda : RT @ilRomanistaweb: ?? Daniele De Rossi pubblica un messaggio di supporto per Gianluca Gombar, l'ex team manager giallorosso sollevato dall'… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rossi Due rossi per la vergogna Il Romanista Arezzo: morte Martina Rossi, Cassazione annulla assoluzione dei due giovani di Castiglion Fibocchi

Una sentenza che arriva a dieci anni dai fatti quando Martina Rossi era in vacanza nell’isola delle Baleari con delle amiche e all’alba del 3 agosto del 2011 di ritorno da una serata ...

Anche De Rossi sostiene Gombar: “Un errore non cambia quello che conosciamo di te. Sempre a testa alta”

AS ROMA NOTIZIE - Anche Daniele De Rossi manda un messaggio di solidarietà a Gianluca Gombar, ormai ex team manager della Roma dopo che i Friedkin hanno deciso di allontanarlo dal club peer quanto acc ...

Una sentenza che arriva a dieci anni dai fatti quando Martina Rossi era in vacanza nell’isola delle Baleari con delle amiche e all’alba del 3 agosto del 2011 di ritorno da una serata ...AS ROMA NOTIZIE - Anche Daniele De Rossi manda un messaggio di solidarietà a Gianluca Gombar, ormai ex team manager della Roma dopo che i Friedkin hanno deciso di allontanarlo dal club peer quanto acc ...