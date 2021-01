Omicidio di Lecce: le lettere di Antonio in carcere (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ha ucciso i suoi coinquilini Eleonora Manta e Daniele De Santis lo scorso settembre perché era “geloso della loro relazione“. Adesso si trova in carcere in isolamento, durante il quale ha scritto 25 lettere. 25 lettere agghiaccianti, nelle quali Antonio De Marco scava nel profondo e fa il bilancio delle sue colpe. lettere agghiaccianti ma che fanno emergere un forte disagio psichico. Già nel diario rinvenuto nella casa di via Fleming, Antonio aveva messo nero su bianco la sua intenzione di uccidere. “Ucciderei volentieri una donna“, scriveva in un passaggio in cui metteva nero su bianco l’intenzione di uccidere Daniele De Santis, “ma è comunque un buon inizio” (riferendosi ovviamente all’Omicidio che stava per compiere). “Ho ucciso Daniele ed Eleonora perché ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ha ucciso i suoi coinquilini Eleonora Manta e Daniele De Santis lo scorso settembre perché era “geloso della loro relazione“. Adesso si trova inin isolamento, durante il quale ha scritto 25. 25agghiaccianti, nelle qualiDe Marco scava nel profondo e fa il bilancio delle sue colpe.agghiaccianti ma che fanno emergere un forte disagio psichico. Già nel diario rinvenuto nella casa di via Fleming,aveva messo nero su bianco la sua intenzione di uccidere. “Ucciderei volentieri una donna“, scriveva in un passaggio in cui metteva nero su bianco l’intenzione di uccidere Daniele De Santis, “ma è comunque un buon inizio” (riferendosi ovviamente all’che stava per compiere). “Ho ucciso Daniele ed Eleonora perché ...

