Miryea Stabile | chi è la graphic design de La pupa e il secchione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021), 22 anni di Brescia, ballerina, modella, influncer e. Ha partecipato a Take me out, Detto Fatto, Furore, Guess my age e Ciao Darwin (puntata Belli contro brutti, nella prova viaggio nel tempo). Finalista regionale di Miss Mondo. Ha lavorato come ombrellina in un programma di Formula 1 di Sky Sport. E’ single. Qui il suo profilo Instagram (ha 42.200 follower). Qui il suo profilo TikTok (ha 1.646 follower).a Ciao Darwin 2019 Tra un mammuth scambiato con uno gnu, fino a un italiano approssimativolascia tutti senza parole durante la sua prova nel viaggio nel tempo di Ciao Darwin 2019. La ragazza non ne prende una, ma è simpatica e fa sorridere il pubblico. Sicuramente la sua prova non ...