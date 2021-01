Mafia: ‘re eolico’ Nicastri assolto da concorso esterno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – I giudici della Corte d’appello di Palermo riformando la sentenza di primo grado, hanno assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell’imprenditore trapanese Vito Nicastri, noto come “re dell’eolico”. I giudici, presieduti da Antonino Napoli, hanno assolto Nicastri dal reato per il quale il Tribunale lo aveva condannato a nove anni di carcere ma hanno confermato la condanna per intestazione fittizia di beni. L’imprenditore è stato condannato così a quattro anni e due mesi di reclusione. Cade l’accusa di concorso esterno anche per il fratello Roberto Nicastri, condannato a due anni e otto mesi di carcere. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – I giudici della Corte d’appello di Palermo riformando la sentenza di primo grado, hannodall’accusa diin associazione mafiosa a carico dell’imprenditore trapanese Vito, noto come “re dell’eolico”. I giudici, presieduti da Antonino Napoli, hannodal reato per il quale il Tribunale lo aveva condannato a nove anni di carcere ma hanno confermato la condanna per intestazione fittizia di beni. L’imprenditore è stato condannato così a quattro anni e due mesi di reclusione. Cade l’accusa dianche per il fratello Roberto, condannato a due anni e otto mesi di carcere. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Mafia, primo sequestro con la nuova direttiva Ue: colpito Roberto Squecco, l’uomo del corteo di ambulanze per il “r… - Ettore572 : RT @ilSicilia: #Cronaca #eolico Mafia: il “Re dell’eolico” Nicastri assolto in appello da concorso esterno - ilSicilia : #Cronaca #eolico Mafia: il “Re dell’eolico” Nicastri assolto in appello da concorso esterno - FraLauricella : RT @rep_palermo: Palermo, cade l'accusa di mafia per Nicastri il 're' dell'eolico. Condanna solo per intestazione fittizia [di Salvo Palazz… - paolacsc : RT @rep_palermo: Palermo, cade l'accusa di mafia per Nicastri il 're' dell'eolico. Condanna solo per intestazione fittizia [di Salvo Palazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia ‘re Mafia Capitale, quei soldi che arrivavano da Cisterna latinaoggi.eu