Le carte dell'indagine sul senatore Lorenzo Cesa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il patto elettorale tra l'UdC e la 'ndrangheta. Con promesse di appalti in cambio di voti. Ma anche posti di lavoro ai figli rifiutati perché il ragazzo 'non parla le lingue straniere'. E ... Leggi su today (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il patto elettorale tra l'UdC e la 'ndrangheta. Con promesse di appalti in cambio di voti. Ma anche posti di lavoro ai figli rifiutati perché il ragazzo 'non parla le lingue straniere'. E ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Firmare per il pari? No, si parte per cercare di vincere. Anche in questo caso sarà importante… - NicolaPorro : ?? #Arcuri smentito dalle carte dell’inchiesta, il terrorismo virale del Corriere, il secondo #impeachment di #Trump… - CheGuevaraRoma : RT @romatoday: Le carte dell'indagine sul senatore Lorenzo Cesa - Today_it : Le carte dell'indagine sul senatore Lorenzo Cesa - buonweekend : RT @romatoday: Le carte dell'indagine sul senatore Lorenzo Cesa -